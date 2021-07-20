Утро на форекс и прогноз на день: Иена и доллар растут по мере ускорения распространения Delta штамма коронавируса

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияПротокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики Традиционные валютВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияПротокол последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики Традиционные валюты-убежища, такие как японская иена и доллар США, во вторник торговались около многомесячных максимумов по отношению к более рискованным австралийскому доллару и британскому фунту на фоне роста опасений, что безудержный Delta вариант коронавируса может нивелировать восстановление мировой экономики.