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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 5 января

Этот день в авиации. 5 января

1841 - Родился Михаил Александрович Рыкачёв — русский гидрометеоролог, директор Главной физической обсерватории (с 1899 — Николаевской Главной физической обсерватории; Петербург, 1896—1913), ординарный академик Императорской Академии наук (1900).

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