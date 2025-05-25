Telegraph обвинила США в готовности вмешаться во внутренние дела Британии

Администрация президента США Дональда Трампа якобы готова вмешаться во внутренние дела Британии, о чём будто бы свидетельствует отправка Белым домом своих представителей на встречу с членами антиабортного движения из Соединённого Королевства, написала газета Telegraph.
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