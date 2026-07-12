Все трогают их каждый день, но забывают мыть руки: врачи назвали три самые грязные вещи

Названы три самые грязные вещи, после которых почти никто не моет руки.Большинство людей тщательно моют руки после улицы или поездки в общественном транспорте, но ежедневно прикасаются к предметам, на которых скапливается не меньше бактерий и вирусов.
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