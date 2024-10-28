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WP: Европе будет трудно поддерживать Украину в случае победы Трампа

WP: Европе будет трудно поддерживать Украину в случае победы Трампа

Несмотря на обещания лидеров стран Европы поддерживать Украину «столько, сколько понадобится», перспектива такой помощи становится менее вероятной по причине влияния нескольких факторов: от внутренней усталости до возможной победы Дональда Трампа в президентской гонке.

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Комментарии
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Eduard
А:&quot;Сколько потребуется,вы из элиты кармана Европы Украине отдавайте!&quot;
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12 час.
Eduard
Это как параноя,ковид&quot;Поддержка Украины,где у власти фашисты пришедшие на перевороте&quot;.Да там миллиое преступлений было которые Запад видить не желает.Западу интересно ,чем питается Юлия Навальная!
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12 час.
Eduard
Надо вывернуть карманы блите Европы и СЩА их деньги передавать Африке,всем бедным.Сразу перестанут в народный карман лезть!
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12 час.

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