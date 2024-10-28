Несмотря на обещания лидеров стран Европы поддерживать Украину «столько, сколько понадобится», перспектива такой помощи становится менее вероятной по причине влияния нескольких факторов: от внутренней усталости до возможной победы Дональда Трампа в президентской гонке.
WP: Европе будет трудно поддерживать Украину в случае победы Трампа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А:"Сколько потребуется,вы из элиты кармана Европы Украине отдавайте!"
Ответить
12 час.
Eduard
Это как параноя,ковид"Поддержка Украины,где у власти фашисты пришедшие на перевороте".Да там миллиое преступлений было которые Запад видить не желает.Западу интересно ,чем питается Юлия Навальная!
Ответить
12 час.
Eduard
Надо вывернуть карманы блите Европы и СЩА их деньги передавать Африке,всем бедным.Сразу перестанут в народный карман лезть!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии