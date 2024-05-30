Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Аллигаторы» сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

«Аллигаторы» сорвали ротацию боевиков в зоне СВО

В зоне специальной операции ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор», транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север».

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