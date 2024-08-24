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Театр абсурда

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Зеленский проклял генералов ВСУ. ВС РФ выпотрошили «секретную» базу в Сумах

Зеленский проклял генералов ВСУ. ВС РФ выпотрошили «секретную» базу в Сумах

Владимир Зеленский Не зря на Украине очень боятся, когда лидер действующего режима Владимир Зеленский вылезает из киевских подвалов и начинает перемещаться по стране.

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