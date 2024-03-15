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Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину

Появятся ли войска НАТО на Украине: что стоит за инициативой Франции о создании альянса для ввода войск на Украину

В последние несколько недель президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд громких заявлений о возможном вмешательстве западных стран в военный конфликт на Украине – так, на встрече с лидерами партий Макрон сообщил, что страна может ввести свои войска на Украину, если ВС РФ продолжат двигать линию фронта в сторону Одессы и Киева.

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