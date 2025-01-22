Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале массовых репрессий в отношении высокопоставленных командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны киевского режима.
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