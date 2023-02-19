В Забайкалье глава района борется за свое место после решения об увольнении

30 января 2023 года Могочинская межрайонная прокуратура вновь подала административный иск в суд по удалению в отставку главы Тунгиро-Олёкминского района Михаила Ефанова в связи с утратой доверия из-за нарушений закона «О противодействии коррупции».
30 января 2023 года Могочинская межрайонная прокуратура вновь подала административный иск в суд по удалению в отставку главы Тунгиро-Олёкминского района Михаила Ефанова в связи с утратой доверия из-за нарушений закона «О противодействии коррупции».
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