Как найти потерянную вещь в доме: 7 способов

Когда что-то теряется в доме, то это не просто так. Раньше люди считали, что это проделки домового. Наверняка, с вами случалось такое: только что держали в руках, к примеру, ключи, отвлеклись на минутку, а вещь куда-то запропастилась.
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