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Германия в четвертый раз продлила внешнее управление над активами "Роснефти"

Германия в четвертый раз продлила внешнее управление над активами "Роснефти"

Власти Германии продлили внешнее управление активами русской государственной компании "Роснефть" до 10 марта 2025 года, сообщается в заявлении министерства экономики Германии на сайте ведомства.

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