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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов об оскорблениях фанатов «Локо»: «В душе неприятно. Не заслуживаю такого»

Хавбек ЦСКА Дмитрий Баринов отреагировал на оскорбления со стороны фанатов « Локомотива » во время матча FONBET Кубка России с железнодорожниками (1:1, 5:4 пен.

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