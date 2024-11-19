Депутат Михаил Романов встретился с петербуржцами, обеспокоенными планами по строительству домов вдоль реки Утки

Ситуацию он взял на личный контроль Депутат Государственной думы РФ Михаил Романов в своем телеграм-канале рассказал о встрече с жителями Русановки, обеспокоенными планами по строительству жилых домов вдоль реки Утки.
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