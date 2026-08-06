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Работа в 6 утра или в 22 вечера: как перестроить режим удаленному разработчику летом

Работа в 6 утра или в 22 вечера: как перестроить режим удаленному разработчику летом

Летом удаленная работа открывает возможности, которые многие используют не в полной мере. Если в остальное время года график определяется привычкой и расписанием головного офиса, то в жаркие месяцы его вполне можно подстроить под собственную продуктивность и погоду за окном.

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