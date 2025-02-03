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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Александр Светов
    Пока она в Тбилиси, посадите её в соседнюю с Саакашвили камеру за призывы к экстремизму!Грузия "послала" ...
  • В С
    Грузыны, подселите вы эту дуру к собакашвили.Грузия "послала" ...
  • Дмитрий Гурин
    Ну и круто было в прошлом жить? Президент Грузии имеет гражданство другой страны.....Грузия "послала" ...

Грузия "послала" ПАСЕ: флаг Зурабишвили выкинули на помойку

Грузия "послала" ПАСЕ: флаг Зурабишвили выкинули на помойку

27,7 тыс прочтений 3 дня назад Грузия вслед за Россией и Азербайджаном решила выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну и круто было в прошлом жить? Президент Грузии имеет гражданство другой страны.....
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16 час.
В С
Грузыны, подселите вы эту дуру к собакашвили.
Ответить
10 час.
Александр Светов
Пока она в Тбилиси, посадите её в соседнюю с Саакашвили камеру за призывы к экстремизму!
Ответить
5 час.
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