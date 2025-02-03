27,7 тыс прочтений 3 дня назад Грузия вслед за Россией и Азербайджаном решила выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Грузия "послала" ПАСЕ: флаг Зурабишвили выкинули на помойку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Ну и круто было в прошлом жить? Президент Грузии имеет гражданство другой страны.....
Ответить
16 час.
В С
Грузыны, подселите вы эту дуру к собакашвили.
Ответить
10 час.
Александр Светов
Пока она в Тбилиси, посадите её в соседнюю с Саакашвили камеру за призывы к экстремизму!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии