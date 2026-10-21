Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя провели совещание на площадке АО "Силовые машины", на котором обсудили вопросы развития энергомашиностроения и новых технологий для энергетики России, а также осмотрели производственные цеха Ленинградского металлического завода.