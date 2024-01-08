Режиссер Алексей Нужный: «Бременские музыканты» для меня не просто картина, это — магический ритуал»

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 28 декабря 2023 года Ярким событием творческой жизни Академии Михалкова стал мастер-класс Алексея Нужного, рассказавшего о главной новогодней кинопремьере — новой версии «Бременских музыкантов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии