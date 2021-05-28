Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по лайнеру

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Ирландии, Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации после того, как эти государства выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.