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Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по лайнеру

Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по лайнеру

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Ирландии, Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации после того, как эти государства выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.

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