Эрдоган отдал приказ, который поставил Россию и Турцию на грань войны

Похоже, Эрдоган отдал приказ «Идлиб не сдавать», несмотря на активную подготовку крупномасштабного наступления сирийских правительственных войск совместно с российскими военнымиИз Сирии приходят новости о том, что Анкара перебросила в так называемый Большой Идлиб мощные подкрепления после фактически провалившейся встречи Эрдогана и Путина, которая прошла в сочинской резиденции Бочаров Ручей 29 сентября.