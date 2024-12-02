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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием» 

«Результат «Зенита» с «Крыльями» (2:3)? Нас волнует только наша работа. Сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что у нас не вышло.

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