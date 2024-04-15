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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Гурцкая: «С ЦСКА Галактионов ошибся с заменами. Он убрал лучшего в обеих командах, Глушенкова, а чуть раньше выпустил Дзюбу, и игра закончилась. Максим замену точно не просил»

– В матче с ЦСКА Галактионов ошибся с заменами. Он убрал лучшего игрока, Глушенкова. – После игры Галактионов сказал, что Глушенков попросил замену.

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