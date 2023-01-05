В Кемерове 24 января начнется реновация частного сектора

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах работы в заискитимской части города.В среду, 4 января, мэр города Кемерова рассказал о планах работы по преображению заискитимской части города, где до настоящего времени находился частный сектор.
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал о планах работы в заискитимской части города.В среду, 4 января, мэр города Кемерова рассказал о планах работы по преображению заискитимской части города, где до настоящего времени находился частный сектор.
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