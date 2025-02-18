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Донецкая группа новостей

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⚡️В Одессе после прилёта БПЛА у местных пропал свет. В городе пожар.Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.

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