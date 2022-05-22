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Экран Xiaomi Mi Band 7 оказался больше, чем ожидалось, а вот емкость аккумулятора – меньше. Фитнес-браслет в розничной коробке засветился на живых фото

Экран Xiaomi Mi Band 7 оказался больше, чем ожидалось, а вот емкость аккумулятора – меньше. Фитнес-браслет в розничной коробке засветился на живых фото

Не обходится ни дня без утечек о новейшем фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 7. На этот раз устройство сфотографировали в розничной коробке, на обратной стороне которой – перечень основных возможностей.

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