Всего один продукт поможет снизить аппетит и потерять вес

По мнению диетолога, один тип еды может помочь обуздать аппетит и помочь сбросить вес. Гуна Биланде, которая помогает пациентам с ожирением в Центре похудения в Риге, сочетает научные исследования и практический опыт, чтобы подчеркнуть преобразующие преимущества добавления греческого йогурта в ваш ….