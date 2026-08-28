«Враньё и воровство»: Сатановский объяснил, как Россия умудрилась уступить Западу в космосе и средствах связи

Россия уже не является мировым лидером в области освоения космоса, а также уступает Западу в современных средствах связи.
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