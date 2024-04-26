Состояние британского короля Карла III ухудшается

ЛОНДОН, 26 апреля, ФедералПресс. Здоровье британского короля Карла III постепенно становится хуже. После объявления об онкологическом заболевании 75-летний монарх перестал появляться на публике, и близкие к нему источники сообщают СМИ, что ситуация тяжелая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии