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План провалился: в Киеве признали неспособность создать БПЛА для перехвата российских дронов

План провалился: в Киеве признали неспособность создать БПЛА для перехвата российских дронов

Киев признал провал в создании БПЛА для перехвата российских дронов. Как заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, украинские производители ещё зимой обещали поставку дронов-перехватчиков в течение нескольких недель, но цели так и не удалось достичь.

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