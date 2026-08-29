План провалился: в Киеве признали неспособность создать БПЛА для перехвата российских дронов

Киев признал провал в создании БПЛА для перехвата российских дронов. Как заявил советник Владимира Зеленского по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, украинские производители ещё зимой обещали поставку дронов-перехватчиков в течение нескольких недель, но цели так и не удалось достичь.