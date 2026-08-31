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Корпоративные данные под контролем: как компании пересматривают правила доступа к информации

Корпоративные данные под контролем: как компании пересматривают правила доступа к информации

Валерий Ляшенко - Эксперт по цифровой трансформации и ИИ-обучению, преподаватель. С приходом цифровых технологий требования к информационной безопасности существенно изменились: данные стали доступнее, мобильнее и начали циркулировать между множеством систем.

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