Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Темы дняПолитикаНорвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией Шёпот Кремля Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовАффтыр, а почему ты решил, что российские шпроты уступают в качестве и вкусе норвежским?ОолегА вот интересно. Уже все забыли как норвежцы пользуясь слабостью Советской республики практически уничтожили поголовье морских котиков на севере СССРМихаил КолосовНасчёт качества и вкуса Евгений может быть и прав, но зачем коверкать слова?Ваша СветлостьА меня гложут смутные сомнения... Если норвеги так хотят дружбы с Россией, то как быть с десятками тысяч тонн американской военной амуниции и боевой техники в подземных хранилища этой скандинавской страны? Там вооружений на целую армию! Это как - одной рукой торговать, другой нож точить?ААлексейИменно так, не надо им верить, и купят, и продадут. Впрочем весь ЕС такой.Дмитрий БаклановА теперь шпроты покупать у них, а свои заводы продать на металлолом?Комментировать
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