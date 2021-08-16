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Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Норвегия не выдержала и тоже захотела дружбы с Россией

Шёпот Кремля Среди желающих наладить отношения с Россией очередное пополнение.

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Евгений Натесов
Аффтыр, а почему ты решил, что российские шпроты уступают в качестве и вкусе норвежским?
олег
А вот интересно. Уже все забыли как норвежцы пользуясь слабостью Советской республики практически уничтожили поголовье морских котиков на севере СССР
Михаил Колосов
Насчёт качества и вкуса Евгений может быть и прав, но зачем коверкать слова?
Ваша Светлость
А меня гложут смутные сомнения... Если норвеги так хотят дружбы с Россией, то как быть с десятками тысяч тонн американской военной амуниции и боевой техники в подземных хранилища этой скандинавской страны? Там вооружений на целую армию! Это как - одной рукой торговать, другой нож точить?
Алексей
Именно так, не надо им верить, и купят, и продадут. Впрочем весь ЕС такой.
Дмитрий Бакланов
А теперь шпроты покупать у них, а свои заводы продать на металлолом?

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