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Общественники будут следить за ходом проекта «Комфортное Поморье»

Общественники будут следить за ходом проекта «Комфортное Поморье»

На оперативном совещании в правительстве Архангельской области губернатор Александр Цыбульский подчеркнул важность участия общественных наблюдателей в контроле за ходом и качеством работ по проекту «Комфортное Поморье».

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