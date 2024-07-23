Общественники будут следить за ходом проекта «Комфортное Поморье»

На оперативном совещании в правительстве Архангельской области губернатор Александр Цыбульский подчеркнул важность участия общественных наблюдателей в контроле за ходом и качеством работ по проекту «Комфортное Поморье».
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