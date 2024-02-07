Генсек РФС Митрофанов заявил о нежелании УЕФА отпускать Россию в АФК

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настаивает на том, чтобы Россия не переходила в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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