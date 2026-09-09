Психолог Изюмова: арт-терапия воздействует на травму на довербальном уровне

Арт-терапия помогает воздействовать на травму на довербальном уровне и задействует механизмы, которые отличаются от вербальной психотерапии.
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