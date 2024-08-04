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Как увеличить урожайность кабачков с помощью натуральных средств

Как увеличить урожайность кабачков с помощью натуральных средств

В последнее время многие огородники начали задаваться вопросом, как увеличить урожайность кабачков. Одним из самых эффективных средств является использование специального удобрения, приготовленного из луковой шелухи и крапивы.

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