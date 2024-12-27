Расчет дрона группировки «Запад» помог артиллеристам уничтожить САУ Krab

Позицию ВСУ обнаружили операторы беспилотников Расчет беспилотника Zala группировки «Запад» обнаружил и помог артиллеристам ликвидировать польскую самоходную артиллерийскую установку Krab на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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