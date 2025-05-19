Зеленский привёз в Ватикан икону, написанную на ящике из-под снарядов, Вэнс встретился с главой киевского режима Если папа не едет к тебе, то ты едешь к папе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зеленский привёз в Ватикан икону, написанную на ящике из-под снарядов, Вэнс встретился с главой киевского режима Если папа не едет к тебе, то ты едешь к папе.
Свежие комментарии