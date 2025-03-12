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Царьград

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"Это глобальнее измены": Подольская рассказала, чего не может простить Преснякову

"Это глобальнее измены": Подольская рассказала, чего не может простить Преснякову

Певица Наталья Подольская поделилась, чего не может простить своему супругу Владимиру Преснякову.Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются одной из самых ярких пар в русском шоу-бизнесе.

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