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Business Daily

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JW Anderson и Wedgwood превратили обычную кружку в коллекционный объект

JW Anderson и Wedgwood превратили обычную кружку в коллекционный объект

Мода давно вышла за пределы гардероба — и Джонатан Андерсон особенно хорошо умеет превращать самые обычные предметы в вещи, которые хочется рассматривать как арт-объекты.

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