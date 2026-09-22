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Царьград

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Sky News: В Манчестере арестованы двое по делу о теракте против евреев

Sky News: В Манчестере арестованы двое по делу о теракте против евреев

В центре Манчестера арестованы два мужчин около 30 лет по подозрению в подготовке теракта против еврейской общины.

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