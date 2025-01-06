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Вэнс отреагировал на вопрос о планах Трампа провести разговор с Путиным

Вэнс отреагировал на вопрос о планах Трампа провести разговор с Путиным

Global Look Press/Ron Sachs /CNP for NY Post Избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс не ответил на вопрос о планах избранного американского президента Дональда Трампа провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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