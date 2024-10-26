В Курской области появился первый за 30 лет новый населенный пункт - Меркурий

Впервые за последние три десятилетия в Курской области появился новый населенный пункт – Меркурий. Это стало возможным благодаря государственной программе комплексного развития сельских территорий, реализуемой одной из местных компаний "Агропромкомплектация".
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