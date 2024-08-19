Оборот сферы услуг населению в январе-июне 2024 года вырос на 7,4%

Оборот сферы услуг населению в январе-июне 2024 года составил 1,9 триллиона рублей, увеличившись на 7,4% в сопоставимых ценах к тому же периоду прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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