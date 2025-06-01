Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Daddy Bo
    Ну, если он и вправду не знал - значит, башку не отрывать сразу, пока только яйца оборвать, чтобы больше таких болтун...Mash: водитель фу...
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Журналист из Ливана Батуль: ВСУ не щадили гражданскую инфраструктуру ДНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы подвергли полномасштабным бомбардировкам гражданскую инфраструктуру Донбасса, уничтожив школы, дома и общественные места, однако это не сломило местных жителей.

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