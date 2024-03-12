Ученые из Барселоны заявили, что содержащиеся в пальмовом масле жирные кислоты способны вызвать рак

Жирные кислоты, содержащиеся в пальмовом масле, способны вызывать рак. Такой вывод сделали ученые Барселонского института науки и техники совместно с коллегами из Испании и Америки, проведя ряд исследований.
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