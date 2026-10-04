Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в основанной им социальной сети Truth Social объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF), ответственных за развитие искусственного интеллекта.
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Откуда в сша "суперинтеллект"?! Там около 40% населения безграмотны, а в ВУЗах преподают китайцы и русские...Опять павлин напутал!