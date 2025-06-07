Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что основной причиной роста глобальной температуры является человеческая деятельность, а не природные климатические явления, такие как Эль-Ниньо.
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