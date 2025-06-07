Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

SI

Sergey Ivanov

Ну и где здесь логика, господа академики? Плотность населения в России- 8 чел/км2, а в Сибири- не более 4. Плюс разваленная промышленность. В тех же США плотность населения раз в 5 больше. Плюс мощная промышленность. То же самое и в Зап Европе, где численность населения вдвое больше, чем в России. Но виновата во всем опять Россия!