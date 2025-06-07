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Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

Вильфанд заявил, что причиной глобального потепления на Земле стали люди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что основной причиной роста глобальной температуры является человеческая деятельность, а не природные климатические явления, такие как Эль-Ниньо.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Ну и где здесь логика, господа академики? Плотность населения в России- 8 чел/км2, а в Сибири- не более 4. Плюс разваленная промышленность. В тех же США плотность населения раз в 5 больше. Плюс мощная промышленность. То же самое и в Зап Европе, где численность населения вдвое больше, чем в России. Но виновата во всем опять Россия!
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