Исследование: женщины с этими именами часто страдают от одиночества из-за сложного характера Ирэн ОрлонскаяЖенщины с именами Маргарита, Евгения, Елена, Вера и Ирина, часто сталкиваются с ощущением одиночества из-за своего уникального характера, который создает определенные препятствия для установления прочных и глубоких отношений.