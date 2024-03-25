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В трёх районах Крыма до вечера не будет воды

В трёх районах Крыма до вечера не будет воды

25 марта в Евпатории, Джанкое и селе Табачное ограничена подача воды. В ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях, водоснабжение будет приостановлено до 18:00 на ряде улиц Евпатории и Джанкоя.

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