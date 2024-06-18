Путин: северные надбавки нужно вынести за скобки при начислении НДФЛ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Дальнего Востока заявил, что северные надбавки необходимо "вынести за скобки" при начислении НДФЛ, они не должны учитываться при начислении по прогрессивной шкале.
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